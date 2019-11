Scandic Hotels valitsi OMD:n

Scandic Hotels on muuttamassa mediatoimistoyhteistyötään hajautetusta, eri maissa omat mediatoimistot -mallistaan, kohti yhden keskitetyn mediatoimiston toimintaa. Uusi kaikissa pohjoismaissa toimiva mediatoimisto vastaa strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta kaikilla markkinoilla. Pitkän kilpailutusprosessin jälkeen Scandic on valinnut OMD:n uudeksi mediatoimistokumppanikseen.

- Toimitus

Scandic on Pohjoismaiden suurin hotellioperaattori, jolla on toiminnassa 280 hotellia kuudessa maassa. Kasvuvuosien jälkeen Scandic on nyt muuttamassamediatoimistotoimintojaan saavuttaakseen laajuutta ja tehokkuutta kaikilla markkinoilla ja lisäämällä fokusta digitaalisissa kanavissa.

OMD tukee Scandicin tarpeita kehittää digitaalista, holistista, nopeampaa ja kustannustehokasta brändinrakennusta kaikilla markkinoilla.

”Scandicin tavoitteena on edelleen kehittää vahvasti asiakaskokemusta, ja tässä olennaisessa osassa on kyky viestiä asiakkaille personoidusti.

OMD:n valintaa puolsivat heidän keskitetyt toimintamallinsa sekä vahvat paikalliset tiimit yhdistettynä tietotaitoon digitaalisessa asiakaspolussa ja laajamittaisen personoinnin ymmärrykseen”, kertoo Anja Sadock, Head of Marketing, Scandic Hotels Group.

Toimitus