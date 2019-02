Roskakala-kampanja voitti Turun alueen mainoskisan

Vuoden Mainos 2018 voittajat julkistettiin Vuoden Mainostorstain gaalassa 31.1.2019 Turun Logomossa. Vuoden Mainos -kisaan ilmoittautui määräaikaan mennessä liki sata Turun talousalueella toteutettua tai sinne kohdennettua markkinointiviestinnän ja muotoilun työtä.

Osallistuneista töistä 30 pääsi shortlistalle. Koko kilpailun voitti Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roskakala-kampanja. Pääpalkinnon lisäksi kussakin sarjassa jaettiin kulta ja kunniamaininta.

Vuoden Mainos -kilpailun ja koko Vuoden Mainostorstain järjestäjän Mari Taulerin mukaan kilpailussa oli ja on jatkossakin tarkoituksena pitää markkinointiviestinnän käsite mahdollisimman laajana: osallistua voi perinteisen mainoksen lisäksi vaikka yksittäisellä logolla, palvelu- tai tuotemuotoilulla.

Kilpailun päätuomari, Hasan & Partnersin toimitus- ja luova johtaja Eka Ruola kiittelee kilpailutöiden määrää sekä aistii tason nousua viime vuodesta. Kilpailun tarkoituksena onkin lisätä alan osaamista nostamalla esiin ansioituneita töitä ja niiden tekijöitä.

Vuoden Mainos -kilpailun voittajat ja raadin perustelut:

GRAND PRIX

Roskakala (kampanja)

Tekijät: Kuisma Väänänen (AD ja copy) & Akseli Kouvo (copy)

Asiakas: Pidä saaristo siistinä ry

Kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta vesistöjen roskaamisen ongelmasta. Jos jatkamme näin, on merissämme vuoteen 2050 mennessä enemmän muovia kuin kaloja.

Yksittäisenä luovana ideana päätä pidempi muita. Oikealla tavalla tehty toteutus. Perinteisyys ei ole pahe, kun ajatuksessa on kokoa. Suurimman kunnian saa mainos, joka merkityksellisyytensä vuoksi on päätynyt jo oppikirjoihin asti. Viime vuoden juniorisarjan kunniamaininta.

PARAS OIVALLUS

Kulta

Roskakala (ks. yllä)

Kuten tiedämme, pallomme lätäköt eivät voi hyvin. Kilpikonnat tukehtuvat muovipusseihin, hauet haukkovat henkeään kurkut täynnä röökitumppeja. Meillä on paljon kalalajeja – vielä toistaiseksi. Osaa niistä ei juurikaan arvosteta. Tulevaisuudessa jäljellä voi olla vain tämä: Roskakala.

Kunniamaininta

Ollibot (chatbot)

Tekijä: Nitro

Asiakas: Sony Music

Ollibot on humoristinen chatbot joka vastaa kysymyksiin Porin murteella. Tavoitteena oli nuorentaa Yö-yhtyeen seuraajakuntaa.

Tässä kilpailussa tuli todennettua, että Porissakin on älyä. Sillä älyä se on tekoälykin. Porilaisten kanssa ei aina tiedä onko yö vai päivä. Tässä kisassa tiedetään, että ainakin on yö. Uskallusta yrittää jotakin uutta, taitoa tehdä puristamatta liikaa mailasta.TOTEUTUS

Kulta

TPS Alkushow

Tekijät: Jussi Marin & AriKivi Creative (suunnittelu ja luova johto)

”Suuren maailman tyyliin”toteutettu alkushow TPS:n peleihin.

Toteutuksen hyvyyttä voi arvioida mm. sen tarjoaman elämyksen myötä. Maailmanluokan toteutus, joka on tehty yleisölle, josta suurin osa olisi tullut paikalle muutenkin. Toteutus, jonka jälkeen on vaikea ajatella, että joukkue kehtaisi pelata laiskasti. Kullan saa toivottavasti myöhemmin keväällä Tepsi, mutta tässä vaiheessa kautta TPS Alkushow.

Kunniamaininta

Asiakas: Shift

Tekijä: Avidly

Tapahtuman markkinointikampanja.

Joitakin asioita on vaikea yrittää selittää rationaalisesti. Jäljelle jää onneksi tunne. Ensisilmäyksellä sekamelska, sitten jotakin läikähtää. Kettu cyborgina on pärjännyt aina, niin täälläkin.

Kunniamaininta

Asiakas: Hydrohex

Tekijä: Betta Digital

Mobiilisovellus vesitreeniä varten.

Tätä työtä tehdessä ei oltu ensimmäistä kertaa appia kyydissä. Toiminnallisesti ja visuaalisesti paitsi ehyt myös puhutteleva kokonaisuus. Raati kiittää täydellisyyden tavoittelua viimeisessäkin yksityiskohdassa. Tämä upposi raatiin ja nousi pinnalle.

PARAS SUUNNITTELU

Kulta

Asiakas: Ilona Luonkos

Tekijä: Luonkos Finland

Innovatiivisen käsintehdyn luonnonkosmetiikan pakkausdesign.

On hienoa katsella, miten joiltain kauneus syntyy luonnollisesti. Hyvä design ei kuitenkaan ole pelkkää estetiikkaa: kun tarpeeksi moni näyttää esimerkillään, että hyvä silmälle voi olla hyvää maailmalle, ollaan taas lähempänä suurempaa muutosta.

Kunniamaininta

Asiakas: VoiVeljet

Tekijä: Hungry

Turkulainen ravintolaketju oli vailla arvoistaan viestivää identiteettiä.

Joskus visuaalista identiteettiä tarkemmin katsoessa saa oivalluksen – näkee idean sen takana. Tässä tapauksessa konkreettisestikin palkitsevaa. Esimerkkinä siitä, miten kauniilla yksinkertaisuudella voi kertoa paljon.

PARAS TULOS

Kulta

100 syytä matkailla Suomessa

Tekijä: Drama Queen

Kotimaan matkailua kasvattava kampanja.

Toivo ei ole strategia. Mitään suurta ei synny ilman vaivannäköä. Ihminen ei osta, ellei inspiroidu. Varsinkin, jos tuote tuntuu lähtökohtaisesti vähän tavalliselta. Tämä kampanja kotiutti euroja kotimaahan ja sille sinivalkoiset aplodit.

Kunniamaininta

Asiakas: Turku AMK

Tekijä: Avidly

Osaamisanti: ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja.

Prosentteja saa Alkosta. Euroja ihmisiltä. Indeksit sikseen, euro ei koskaan valehtele. Ajatus ja mekanismi veivät tässä perille, mainonta lienee ollut vain taustatukena.

JUNIORISARJA

Juniorisarjassa toimeksiantona oli kehittää kummiyritys Liedon Säästöpankin toimeksiannosta kampanja, jolla tavoittaa nuoret.

Kulta

Oppirahat

Kuisma Väänänen ja Akseli Kouvo

Nuoret suunnittelijat ymmärtävät parhaimmillaan sen, mitä pieni budjetti tarkoittaa. Sekä ihmisellä että suunnittelijalla. Silloin pitää yksinkertaisesti olla nokkela. Ja kun ihmisenä hölmöilee sen olemattoman budjetin kanssa, on mitä parhainta, että joku ohjaa oikealle reitille. Kiitos näiden valopäiden, siihen voisi nyt olla työkalu.

Kunniamaininta

Peukkuu prokkikselle

Veera Kemppainen ja Laura Kemppainen

Puhutteleva markkinointiviestintä ei ole väittämistä vaan käyttäytymistä – mielenkiintoisella tavalla. Ja parhaimmillaan sen pohjana on todellinen aito näkemys yleisön maailmasta. Silloin jopa poikkeuksellinen viesti muuttaa käyttäytymistä ja saa aikaan vaikutuksen. Nuorta ei saa pankkiin pyytämällä, vaan inspiroivasti kutsumalla, pakan parhaimpia mainosideoita.

Vuoden Mainos -kilpailun tuomaristo. Vasemmalta Tommi Laiho, Kasper Strömman (edessä pöydällä), Minna Koskelo, Sanna Laakkio, Laura Andersson, Mari Tauler (järjestäjä) ja Eka Ruola (päätuomari). Kuva: Janne Kunttu.

VUODEN MAINOS on kilpailu Turun talousalueella tehdylle tai sinne kohdennetulle markkinointiviestinnälle. Kilpailuun osallistuttiin töillä, jotka on julkaistu vuoden 2018 aikana. Kilpailussa on neljä kategoriaa ja juniorikategoria. Päätuomarina toimi Hasan & Partnersin toimitus- ja luova johtaja Eka Ruola ja tuomareina Tommi Laiho (toimitusjohtaja, Folk Finland), Sanna Laakkio (toiminnanjohtaja, MARK), Kasper Strömman (vuoden graafikko 2013 ja some-vaikuttaja), Minna Koskelo (tulevaisuusmuotoilija), ja Laura Andersson (copywriter, Drama Queen Communications).

GRUNDLAGE on luova kollektiivi, jonka on perustanut Vuoden Mainostorstain järjestävä Mari Tauler. Vuoden Mainos -kilpailu on osa Vuoden Mainostorstaita.

