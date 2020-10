Natiivimainontaan erikoistunut Strossle kasvaa

Natiivimainosten suosio kasvanut digitalisaation myötä. Natiivimainokset ovat osoittautuneet tehokkaiksi mainosmuodoiksi sellaisille yrityksille, jotka haluavat kasvattaa tuotteensa tai liikeideansa tunnettavuutta.

- Toimitus

Natiivimainokselle on keskeistä sen artikkelinomainen visuaalinen näkymä ja sisältö, joka noudattelee julkaisumedian omaa ilmettä. Usein natiivimainos näytetään osana verkkolehden uutisvirtaa tai toimituksellisen sisällön alapuolella olevissa sisältösuosituksissa.

Natiivimainos on tehokas keino lisätä laadukasta kävijäliikennettä yrityksen omille nettisivuille. Kuluttajat ohjataan klikkauksesta suoraan yrityksen omaan verkkopalveluun.

Kuluttajat kokevat natiivimainokset usein miellyttävämpinä kuin mainosbannerit, sillä ne eivät ”hyppää silmille” häiritsevästi. Natiivimainonnan keinoin yritys voi viestiä kuluttajille, että se haluaa auttaa heitä ja ratkaista heidän ongelmiaan. Natiivimainos näytetään usein sellaisen toimituksellisen sisällön yhteydessä, joka kiinnostaa lukijaa. Tällöin natiivimainoksellakin on lukijalle usein lisäarvoa.

Salkkumedia on jo pitempään tehnyt yhteistyötä Strosslen natiivimainonnan verkostossa. Tähän asti yhtiö on toiminut verkostossa julkaisijana SalkunRakentaja-verkkolehden kautta, eli artikkelien alaosassa oleva sisältösuositusosio on Strosslen natiivimainonnan sisältösuositusten elementti. Nyt Salkkumedia on myös Strosslen jälleenmyyjäkumppani, joka hakee verkostoon uusia natiivimainonnasta kiinnostuneita mainostajia.

Strosslen natiivimainonnalla on saavutettavissa myös laaja tavoitettavuus. Natiivimainonnan ratkaisu tavoittaa kolme miljoonaa suomalaista yli 40 eri verkkolehdessä.

Strossle Finlandin toimitusjohtaja Sini Orkola-Sahramies kertoo, että “digiloikan myötä suomalaiset mainostajat ovat alkaneet käyttää entistä enemmän sisältömarkkinointia ja natiivimainontaa osana markkinointistrategioitaan. Yhteistyössä Salkkumedian kanssa voimme tarjota asiakkaillemme pakettiratkaisun, joka sisältää sisällöntuotannon sekä jakelun Strosslen bränditurvallisessa ympäristössä.”

Natiivimainonnassa on useita etuja. Tässä 10 hyvää syytä suosia natiivimainontaa:

1. Strosslen verkosto tavoittaa viikoittain kolme miljoonaa suomalaista.

2. Natiivimainonnan widget sijaitsee tunnetuilla mediasivustoilla kuten MTVUutiset, MSN ja Kaleva Media, ja kaiken kaikkiaan yli 40 mediasivustolla.

3. Se on kohdistettu kontekstuaalisesti lukijaa kiinnostavaan sisältöön. Esimerkiksi ruokamainostaja voi kohdentaa mainoksensa food & drink-artikkeleihin.

4. Strosslen verkostossa mainostaja maksaa vain mainosta klikanneista kävijöistä.

5. Natiivimainos ei ärsytä lukijaa, eikä mainostajalle synny lukijan silmissä huonoa mainetta.

6. Natiivimainonnan aloittaminen on hyvin yksinkertaista. Tarvitaan vain sisältö. Toisin kuin display-mainonnassa, ei natiivimainonnassa tarvitse suunnitella mainosta erikseen.

7. Mainosbudjetti on vapaasti määriteltävissä. Pilottikampanjaan voi lähteä hyvinkin pienellä summalla.

8. Natiivimainoksista voidaan hetkessä tehdä erilaisia versioita, jolloin mainostaja voi tehdä AB-testausta.

9. Mainostaja voi helposti valita mediat tai toimitukselliset teemat, joiden yhteydessä natiivimainos näytetään.

10. Alustan käyttö on maksutonta ja käyttöliittymä on erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen.

