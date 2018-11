Miltton ostaa pörssifirman Ruotsista

Miltton Group teki syyskuussa 2018 julkisen ostotarjouksen markkinointitoimistoryhmä House of Friendsistä. House of Friendsin osakkeenomistajat ovat tähän mennessä tarjonneet Milttonille yhteensä 87,48 prosenttia yhtiön osakekannasta. Miltton on tänään ilmoittanut lunastavansa osakkeet.

- Toimitus

Ruotsin suurimpiin markkinointitoimistoihin kuuluva House of Friends on listattu First North -markkinapaikalle. Miltton ostaa noin 24 miljoonaa osaketta 2,16 kruunulla per osake eli kauppahinnaksi muodostuu karkeasti viisi miljoona euroa.



”Tämä on meille tärkeä etappi tavoitteessamme rakentaa kansainvälinen viestinnän, markkinoinnin, vaikuttamisen ja johtamisen palvelutarjonta tukemaan erityisesti pohjoismaisen liiketoiminnan kasvua nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kasvutarinamme on vasta alussa ja odotan tulevaisuudelta vahvaa kasvua myös muilla avainmarkkinoillamme Pohjois-Euroopassa”, sanoo Miltton Groupin toimitusjohtaja Mathias Järnström.



Tukholmassa toimiva House of Friends on erikoistunut luoviin ja digitaalisiin markkinointiviestinnän ratkaisuihin. Konserniin kuuluu yli 80 brändinrakentamisen, markkinointiteknologian ja automaation sekä sisältö- ja asiakkuusmarkkinoinnin asiantuntijaa. House of Friendsin liikevaihto oli viime vuonna 91,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuoden 2018 liikevaihtonsa se arvioi nousevan noin sataan miljoonaan Ruotsin kruunuun.



Milttonin liikevaihto on kasvanut orgaanisesti viime vuosina noin 20–30 % vuosivauhtia. Ryhmän liikevaihto ylitti viime vuonna 23 miljoonaa euroa, josta kasvua edellisvuoteen noin 3,7 miljoonaa.

Toimitus