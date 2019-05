Kekkilä kampanjoi viherpiipertäjillä

Viherpiipertäjien vallankumous on ensimmäinen kampanja Kekkilän uuden Iloinen viheranarkisti -viestintäkonseptin alla. Konseptin ydin on yhteiskunnallisesti kantaaottavissa viesteissä, jotka suunnitteli markkinointitoimisto Parcero yhteistyössä AriKiviCreativen kanssa.

Huhtikuun alusta lähtien televisiossa, somessa, digi- ja printtimedioissa näkynyt ja kuulunut Kekkilän kevätkampanja Viherpiipertäjien vallankumous on kehottanut suomalaisia ulos online-elämästä ja liittymään vallankumoukseen.

“Haluamme ottaa kantaa ja näyttää rohkeasti esimerkkiä ainakin siinä, että ulkona oleminen, puutarhan hoito ja vaikka ihan yksittäisen kasvin kasvattaminen parvekkeella tuo elämään enemmän merkityksellisyyttä ja iloa, kuin jatkuva some-feedin selailu”, kertoo Kekkilän liiketoimintajohtaja Mikael Johansson.

“Viherpiipertäjien vallankumous on ensimmäinen askel, jonka myötä meidän on hyvä jatkaa Iloisen viheranarkistin tarinaa. Kampanjan aloitus on ennen kaikkea iloinen ja positiivinen, vaikka meillä onkin aika painavaa sanottavaa. Mutta sen aika tulee myöhemmin, kun olemme saaneet kerättyä enemmän ihmisiä viestimme ääreen. Ihmisillä kokevat kuitenkin jatkuvasti kovaa viherkaipuuta, ja tätä haluamme lääkitä”, Johansson jatkaa.

Kekkilän tuotteiden sesonkiaika on rajattu tiukasti kevääseen ja alkukesään. Tämä antoi hyvät raamit kampanjan suunnitteluun.

Spotin tuotti Otto Productions ja ohjauksesta vastasi Matti Kihlström. Filmissä kuultavan Ramonesin Blitzkrieg Bopin kertosäe muuntautui lopulta yhdeksi kampanjan pääotsikoista.

Televisiokampanjan jälkeen vallankumouksen sanomaa levitetään vielä kesän ajan printti-, digi- ja somemainoksissa. Uuden viestintäkonseptin ydintä, eli yhteiskunnallisesti kantaaottavia aiheita aiotaan kuitenkin jalkauttaa sosiaalisessa mediassa kesän ja syksyn mittaan. Aiheina ovat muun muassa liiallinen digitalisaatio, kasvipohjaiseen ruokavalioon siirtyminen ja urbanisaation tuomat ongelmat.

