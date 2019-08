Ilkka-Yhtymä osti Mynninmaailman enemmistön

Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy on hankkinut 6. elokuuta 2019 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistön markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategiaa ja laajentaa I-Mediat Oy:n yritysasiakkaille tarjottavien markkinointipalveluiden valikoimaa.

- Toimitus

Myynninmaailma Oy tarjoaa yrityksille käytännön ratkaisuja tehokkaaseen myyntiin ja markkinointiin. Yritys on perustettu tammikuussa 2011, ja se on jo saavuttanut paikkansa alan todellisena tekijänä niin pienten kuin suurten yritysten myynnin kasvattajana. Yhtiön liikevaihto oli 2018 noin 1,5 milj. euroa ja sillä on toimipisteet Seinäjoella, Tampereella ja Oulussa. Yhtiö työllistää vakituisesti 22 myynnin ja markkinoinnin sekä viestinnän asiantuntijaa. Myynninmaailman palveluja ovat mm. myynnin ja markkinoinnin suunnittelu, digitaalinen markkinointi, markkinointiautomaatio ja myynnin koulutukset.

Jo keväällä toteutunut yrityskauppa vaikuttajamediatoimisto somessa.comin kanssa ja nyt markkinointitoimisto Myynninmaailman vahva osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa vahvistavat uudistuvan mediatalon kasvustrategiaa. Myynninmaailma palvelee niin B2C- kuin B2B-asiakkaita. I-Mediat lisää Myynninmaailman vahvuuksia myös perinteisessä markkinoinnissa.

-Myynninmaailman tavoitteet osuivat hienosti yksiin omiemme kanssa, molempien tahtotilana on auttaa yrityksiä menestymään omassa liiketoiminnassaan. I-plus viestintä- ja markkinointipalvelumme ja Myynninmaailman palvelut täydentävät hyvin toisiaan. Myynninmaailman myötä saamme merkittävästi lisää voimaa digitaalisten markkinointipalveluiden toteuttamiseen, kertoo I-Medioiden liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.

Toimitus