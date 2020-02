Grafian Vuoden Graafikko 2020 on kirjainmuotoilustudio Schick Toikka. Helsingissä ja Berliinissä toimivan suunnittelijakaksikon Lauri Toikan ja Florian Schickin työt vaihtelevat käyttäjäfonteista ja taideprojekteista Niken kaltaisille suuryrityksille tehtäviin tilausfontteihin. Vuoden Graafikko -palkintonäyttely pidetään Designmuseon Galleriassa 3.4.–31.5.2020.

- Toimitus

”Mikä yhdistää tämän hetken palkituimpia ja kiinnostavimpia graafisen suunnittelun töitä? Niissä on kaikissa käytetty Schick Toikan fontteja.” Tämän huomion teki Vuoden Graafikon valinnut työryhmä. Viestiin sopiva fontti on keskeinen tekijä esimerkiksi visuaalisen ilmeen suunnittelussa.

Kirjainmuotoilu on melko kapea, mutta omaleimainen ja kansainvälinen visuaalisen viestinnän suunnittelun osa-alue. Useimmat kirjainmuotoilijat tekevät töitä globaalisti ja Schick Toikankin asiakaslista on vaikuttava: Flow Festival, New York Times, Sennheiser, Nike ja Vogue. Merkittävien asiakkaiden lisäksi Schick Toikka on tehnyt yhteistyötä myös isojen nimien, kuten suunnittelija Mirko Borschen ja taiteilija Nora Turaton, kanssa.

Lauri Toikka ja Florian Schick tekevät tiivistä yhteistyötä, vaikka ovat harvoin samassa maassa. Toikka ja Schick tapasivat opiskellessaan Haagissa, Hollannissa. Aluksi kirjainmuotoilustudio perustettiin Berliiniin, mutta sittemmin Lauri Toikka on asettunut Helsinkiin ja Florian Schick asuu edelleen Berliinissä. Schick Toikka on harvoja toimistoja Suomessa, jotka työllistävät itsensä päätoimisesti fonttien suunnittelulla.

Vuoden Graafikko -työryhmän mukaan ”Schick Toikan suunnittelu on monipuolista – se on sekä ajassa kiinni olevaa että perinteistä. Kaikki tyylilajit onnistuvat.”

Vuoden Graafikon valinneeseen toimikuntaan kuuluivat Lotta Nieminen (Vuoden Graafikko 2019), Annukka Alasko, Liisa Vääriskoski (”Munalissu”), Tuomas Jääskeläinen ja Tino Nyman.

Vuoden Graafikko 2020 -palkintonäyttely 3.4.–31.5.2020 Designmuseon Galleriassa.

