Grafia jakoi apurahoja

Grafia ry jakoi 100 000 euroa Kopiosto-korvauksia visuaalisen viestinnän suunnittelun hankkeisiin.

Elokuun lopussa päättyneeseen Grafian kohdeapurahahakuun tuli 158 hakemusta, joka on 53 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Keväällä jaettu ylimääräinen työskentelyapuraha ei näin ollen vähentänyt kohdeapurahahakemusten määrää.

Haettu apurahasumma oli 584 105 euroa. Apurahoja jaettiin nyt 40 kohteelle, yhteensä 100 000 euroa. Apurahat maksetaan Kopioston kopiointikorvauksista. Apurahatyöryhmään kuuluivat Tero Juuti, Pauli Kervinen, Enni Koistinen, Marika Maijala ja Anna-Mari Tenhunen.

Grafian apurahatyöryhmä painotti vuoden 2020 päätöksessään visuaalisen viestinnän suunnittelun projekteja. Myöntöpäätöksissä korostuivat tasa-arvoa ja inklusiivisuutta koskevat projektit sekä alaa yleisesti hyödyttävät hankkeet.

Grafian kohdeapurahat 2020:

Piia Aho: Kirjasuunnittelijoiden killan vuosirahahakemus, 5000 €

Kiia Beilinson: Third Culture Kids -kirjaprojektin visuaalisen ilmeen, taiton ja valokuvauksen konseptointi, 1000 €

Leandro Correa: LGBTQ+ in Print – Development work for the graphic look and print production of a queer publication, 2500 €

Niklas Ekholm: Helsinki Type Studio -kollektiivin näyttely, 2000 €

Sasu Haanpää: Sticky Zine -lehden 2. numeron kuvittajapalkkioihin ja painokustannuksiin, 2500 €

Toni Halonen: Sifnos-julkaisu, 1500 €

Taru Happonen: Other-than-human -sarjan teokset ja näyttelyiden järjestäminen, 1500 €

Saana Hellsten: Sukupuolineutraalin suunnittelun infopaketti, 3500 €

Erja Hirvi: Kirja ja näyttely Erja Hirven suunnittelu-urasta ja töistä vuosilta 1996–2020, 2500 €

Marjatta Itkonen: Alison Wiklund, Artist's Journey, 2500 €

Emmi Jormalainen: Kasvio-taidekirjan painokulut, 2000 €

Kalle Järvenpää: Artificial Intelligibility – Koneoppimisen käyttö kirjasinmuotoilussa, 3000 €

Juha-Pekka Kilpiö: Tuli & Savu, 5000 €

Eevi Kolinen: Keho Sarja, lyijykynätöitä, 1200 €

Inka Kosonen: Muuttomatka-mediateoksen näyttelysuunnitteluun, 2000 €

Ida Kukkapuro: Minkälainen sukupuu kasvaa uusioperheestä? 2500 €

Ilkka Kärkkäinen: Näyttelyn järjestäminen typografiselle Manifesto-vedossarjalle, 3400 €

Lili Köves: Post Life online Magazine, 2500 €

Laura Lehtinen: Alakulttuurien sukupuolirooleja käsittelevän serigrafiateossarjan toteutus näyttelyä ja printtikauppaa varten, 1000 €

Christoffer Leka: Before the Sun Sets, 3000 €

Annika Leppäaho: No justice, No peace: Documents of the Black Lives Matter Demonstrations, Finland, June 2020 -kirjaprojekti, 2500 €

Linda Linko: SQUATS-näyttelyn järjestäminen, 3000 €

Veli-Pekka Loiri: Persona Pekka Loiri -retrospektiivinen julistenäyttely, Posznan Art Museum, 1500 €

Johanna Lumme: Käyttöliittymän suunnittelu Think Ink -kilpailun finalistityöhön, 1000 €

Lee Marable: Grant application for printing, binding and cutting costs for four issues of BUM Editions, a Helsinki-based architecture, design and culture magazine in 2021, 3000 €

Anna Mattsson: Taiteilijakirjan suunnittelu ja toteuttaminen, 3000 €

Tommi Musturi: Future-sarjakuvaromaanin kirjaintyypit, 2500 €

Kai Nordfors: Representatiivinen sarjakuvaprojekti, 900 €

Tino Nyman: Et Zodiaci (työnimi) horoskooppeja ja voimakiviä käsittelevä taidejulkaisu, 1000 €

Esa Ojala: Esa Ojala Posters -julistenäyttely Vilnassa Liettuassa 2021, 1500 €

Esa Ojala: Julisteen ystävät -killan toiminta-avustus, 5000 €

Elina Rajala: Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien killan (Skarpit) toiminta-avustus, 5000 €

Maikki Rantala: Graafinen kaupunki, 4000 €

Marko Saarelainen: HellRaisers Crew – Graffiti from Espoo, Finland, est. 1990 -graffitikirjan painatus, 2500 €

Ville Salervo: Boom! -teossarja, 3500 €

Erik Solin: Näyttely Kalleria-galleriassa, 1500 €

Aliisa Talja: Feminismiä ja yhteisöllistä praktiikkaa muotoilun alalla käsittelevän kirjan visuaalisen viestinnän suunnitteluun ja painokuluihin, 3000 €

Tuukka Tujula: DOT OF MY i – Typografisia lasiveistoksia, 3000 €

Miila Westin: Työskentelyapuraha sarjakuvateoksen viimeistelyyn, 1500 €

Bambi Aurora Vihavainen: Hyvä muoto – vastuullisen muotoilun media -verkkosivut ja opas, 1000 €

Toimitus