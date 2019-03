Digimarkkinointi kasvatti Columbia Road -yritystä

Verkkokauppaan ja tulosvetoiseen digimarkkinointiin keskittyvä Futuricen tytäryhtiö Columbia Road tuplasi viime vuoden liikevaihtonsa 6,1 miljoonaan euroon edellisvuodesta. Yhtiön työntekijämäärä kaksinkertaistui 35:stä tekijästä 70:een. Lisäksi yritys käynnisti loppuvuodesta liiketoiminnan Ruotsissa.

- Toimitus

Yritys on lähtenyt rohkeasti uudistamaan ja haastamaan suomalaista digitaalisen kaupankäynnin ja markkinoinnin kenttää. Tavoitteena Suomessa on jatkaa kannattavaa liiketoimintaa ja kasvattaa liikevaihtoa 50 %. Ruotsissa tavoitellaan miljoonan euron kannattavaa liikevaihtoa.

”Nyt kolmevuotiaana Columbia Road on vakiinnuttanut asemansa digitaalisen myynnin ja kasvun toimistona. Näkyvänä tuloksena työntekijöillemme jaetaan lähes 500 000 euron arvoinen bonuskori. Asiakkaiden arvostuksesta kertoo Vuoden Toimisto -kilpailusta saatu kunniamaininta digitaalisesta osaamisesta”, kertoo Managing Partner Lauri Eloranta.

”Meidän missiomme on tehdä suomalaisista maailman parasta myyntikansaa, jolle ovet ovat auki koko maailmaan osana kansainvälistä markkinaa. On itsestämme kiinni näemmekö globaalit markkinat uhkana vai mahdollisuutena. Myynnin digitalisaatioon ja automatisointiin panostaminen on erityisen tärkeää markkinasuhdanteiden muuttuessa. Growth hacking, joka tähtää myynnin kasvuun ja tehostamiseen teknologiaa hyödyntäen, ei teknologiavetoisesti, tarjoaa tähän hyvän mallin“, sanoo Managing Partner Sampo Hämäläinen.

