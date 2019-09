Briiffi ostaa Ground Communicationsin

Mainostoimisto Briiffi Oy ostaa strategiseen viestintään ja maineenhallintaan erikoistuneen viestintätoimisto Groundin.

Yhdistymisessä syntyy yli 30 ammattilaisen yhteisö, jolla on erittäin vahva strategisen viestinnän, brändin kehittämisen ja luovien sisältöjen osaaminen.

Briiffin ja Groundin toimitusjohtajana aloittaa Briiffin johdossa vuodesta 2015 toiminut Jonne Saivosalmi. Groundin perustaja Anna Sorainen on uuden yritysparin luova strategi ja osakas.

Luovana johtajana jatkaa Johannes Norrman, josta tulee myös osakas. Ground on kaupan jälkeen Briiffin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka liiketoimintajohtaja on Päivi Saarinen.

Briiffin osakkaina jatkavat edelleen myös yhtiön perustajan Pentti Antikaisen perheenjäsenet.



Uusi yrityspari työllistää yhteensä 32 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa. Yrityksillä on toimipisteet Helsingissä ja Turussa. Molemmilla on asiakkaita niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, B2B- ja B2C-puolelta. Asiakkaita ovat mm. FinnHEMS, Helsingin Mylly, Jalostaja, Peab, Pohjolan Voima, TOK, Turun kaupunki ja Valmet Automotive.

