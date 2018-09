A-lehdet ja Mehiläinen ehdolle mainoskisaan

A-lehtien ja Mehiläisen nuorille naisille suunnattu kampanja valittiin kansainvälisesti arvostetun Native Advertising Awards 2018 -kilpailun shortlistalle. Kilpailu palkitsee maailman parasta tuloksellista natiivimainontaa

- Toimitus

Kampanja kilpailee kategoriassa Most Creative Native Advertising Campaign, jossa palkitaan innovatiivisimmat natiivimainonnan ratkaisut. A-lehtien Mehiläiselle toteuttama kampanja on ainoa suomalainen ehdokas shortlistalla.

Kampanjan tavoitteena oli rakentaa mielikuvaa Mehiläisestä nuorille naisille sopivana ja helposti lähestyttävänä lääkärikeskuksena. Sen keskiössä oli täysin uudenlainen natiiviratkaisu Demin chatfiction-draamasarjassa, jonka lisäksi monikanavaiseen kokonaisuuteen kuuluivat Demi-lehdessä ja Demi.fissä julkaistut natiiviartikkelit sekä tubettajayhteistyö Demin verkoston YouTube-vaikuttajien kanssa.

”Kampanjan avulla halusimme tuoda terveysteemoja nuorille mielenkiitoisella tavalla esille. Monipuolinen kampanja ylitti kaikki tavoitteet. Natiivimainonta Demin chatfiction-sarjassa tarjosi raikkaan tavan käsitellä nuorille tärkeitä terveysaiheita samaistuttavasti. Tubettajat mursivat rohkeasti videoillaan ennakkoluuloja esimerkiksi gynekologikäyntiä kohtaan”, sanoo markkinoinnin projektipäällikkö Taru Aspinen Mehiläiseltä.

”Sukupolvi Z on vaativa kohderyhmä, jota on vaikea tavoittaa vain perinteisen mainonnan keinoin. Yritysten on tärkeä ymmärtää, miten nuoria kannattaa puhutella, millaisiin sisältöihin he koukuttuvat ja missä kanavissa he viihtyvät. Nämä kuluttajat ratkaisevat tulevaisuudessa monen brändin kohtalon”, sanoo A-lehtien nuorten medioiden liiketoimintajohtaja Anni Lintula.

Shortlistalle päässeet kampanjat on valinnut natiivimainonnan ammattilaisista koostuva asiantuntijatuomaristo. Tuomaristoon kuuluvat muun muassa Visa Corporate Communicationin Head of Content Stephanie Losee, InPoweredin VP of Marketing Chad Pollitt, IAB:n VP of Mobile Susan Borst ja SAP:n Senior Director Irina Pashina.

Kilpailuun ilmoitettiin töitä laajasti ympäri maailmaa, kuten Yhdysvalloista, Ruotsista, Kroatiasta, Saksasta, Belgiasta, Venäjältä, Tanskasta, Italiasta, Itävallasta ja Filippiineiltä.

Voittajat julkistetaan Native Advertising DAYS 2018 -tapahtumassa 6.-8. marraskuuta Berliinissä. Kilpailun järjestää kansainvälinen nativiimainonnan instituutti Native Advertising Institute.

