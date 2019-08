Verkkoruokakauppa Ekamarket.com järjestää joukkorahoituksen

Riippumaton verkkoruokakauppa Ekamarket.com Oy on käynnistänyt ensimmäisenä Suomessa verkkoruokakaupan joukkorahoituksen. Oulussa toimiva yksityinen yhtiö on rakentanut liiketoimintansa perustan nopeaa kasvua varten. Yhtiö kerää varoja palvelunsa kehittämiseen pääkaupunkiseudulla.

Ekamarket.com haluaa tuoda todellisen vaihtoehdon ruuan ja päivittäistavaroiden hankintaan.

Ekamarket.com on käynnistynyt kehityshankkeena parisen vuotta sitten onnistuneesti Oulun seudulla. Nollasta aloittanut verkkoruokakauppa on kehittänyt palveluaan omin voimin ja osoittanut, että konsepti toimii. Asiakkaat ovat ottaneet palvelun tyytyväisinä vastaan. Joukkorahoituksen turvin yhtiö pystyy avaamaan pääkaupunkiseudulla varastoinnin ja nopean jakelun edulliseen hintaan. Tavoitteena on hankkia joukkorahoituksella yhden miljoonan euron kasvupääoma.

Ekamarket.comin vahvuutena on monipuolinen teknologian ja verkkomarkkinoinnin osaaminen. Perustajat ovat käynnistäneet mm. ohjelmistoliiketoimintaan ja Saas-palveluihin erikoistuneen Liana Technologies Oy:n (ent. Koodiviidakko), joka on Suomen markkinajohtaja alallaan. Ekamarket.com siirtää ruuan ostamisen verkosta digiaikaan.

Perustajatiimi kyllästyi nykyiseen vähittäiskaupan heikkoon palveluun, korkeisiin tuotteiden hintoihin, kömpelöihin tilaus- ja kotiinkuljetuspalveluihin ja erityisesti siihen, että samoja tavaroita pitää viikosta toiseen raahata räntäsateessa automarketista. ”Me haluamme tuoda suomalaisillekin nykyaikaista palvelua päivittäistavarakauppaan ja parempaa ostokokemusta, koska se on mahdollista”, Ekamarket.com Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Ville Kuusisto toteaa.

Ekamarket.com perustaa kasvunsa teknologian tuomaan parempaan palveluun ja kustannustehokkuuteen. Kantavana voimana ovat robotiikka ja automatiikka, jotka vähentävät varastoinnin ja logistiikan kustannuksia ja erityisesti palkkamenoja. Asiakkaan ostokokemukseen ja tilauksiin yhtiö tuo tekoälyä jatkossa entistäkin enemmän. Ekamarket.com on erilainen kuin muut toimijat, koska se tuo digitaalisen kokonaispalvelun asiakkaan käyttöön.

Ekamarket.com Oy on yhtiönä aloittanut helmikuussa 2019, jota ennen se toimi verkkokauppayhtiö Megalon Finland Oy:n spin-offina. Tälle vuodelle Ekamarket.com tavoittelee yhden miljoonan euron myyntiä.

”Suomi tarvitsee hyvän verkkoruokakaupan. Lähde mukaan. Sijoita Ekamarket.comiin”

www.ekamarket.com/osakeanti

Toimitus