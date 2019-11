Somesisältöjen viisi sääntöä yrityksille

Avaa suu ja sano AAAAA. No kas, näin helppoa on muistaa yrityksen somesisältöjen viisi kultaista vinkkiä! Näin kirjoittaa Nora Tamminen, Pilgrimin sisällöntuottaja.

- Toimitus

Moni nimittäin tuskailee sen kanssa, miten pysäyttää somen selaaja juuri oman postauksen kohdalle, kun feedit täyttyvät kilpaa. Siihen vastaan, että yleensä yrityksen kannattaa somessa olla:

Aito

Millainen on teidän yrityksenne ääni? Yrityksen arvot, toimiala ja ihmiset ovat hyviä paikkoja kuulostella omaa ääntä ja käyttää sitä myös someviestinnässä. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mikä tahansa oma tyyli toimii, kunhan se ei ole kuivan yliasiallinen, tyhjänpuhuminen, vihamielinen tai äänekkään mukanuorekas.

Avoin

Seuraaja kannattaa pyrkiä kutsumaan jonkin yhteisen asian äärelle eikä vilautella somessa kuvia, joiden maailmaan vastaanottajalla ei ole pääsyä. Kävikö tehtaalla vieraita ja haluatte kertoa siitä somessa? Mieti, millaisesta näkökulmasta kerrot vierailupäivästä niin, että se voi kiinnostaa muitakin kuin vieraana ollutta väkeä ja talon omaa porukkaa.

Alati visuaalinen

Somessa kuva tai video pysäyttää, jos siinä on jotakin kiinnostavaa ja kaunista. Rivillinen pönöttäjiä betoniseinän edessä on vähemmän vangitseva näky kuin esimerkiksi yhden työntekijän esittely hymyn ja pienten terveisten kautta.

Alttiina palvelemaan

Mieti, mitä voisit antaa someseuraajillesi sen sijaan, että keskittyisit katsomaan strategiakalenterista seuraavaa aihetta. Muotoile postaukset niin, että ne tarjoavat tietoa, vinkkejä, ideoita tai inspiraatiota ihmiselle, joka lukee ja katsoo ne. Kaikkien elämä on nykyään yhtä informaatiotulvaa emmekä me Pilgrimissä ainakaan halua olla mukana lisäämässä turhaa hälyä, vaan kannustamme postaamaan vain syystä.

Aktiivinen

Männävuosien säännöt siitä, että joka päivä on postattava (jopa monta kertaa!) voi unohtaa viimeistään nyt – kukaan ei jaksa seurata missään kanavassa tiliä, joka suoltaa tavaraa koko ajan. Tämän päivän aktiivisuus tarkoittaa sitä, että on oltava valmis vastaamaan somen kautta tuleviin kommentteihin ja viesteihin kohtuullisessa ajassa. Yrityksen odotetaan myös osallistuvan: tykkäävän, jakavan ja kommentoivan muidenkin sisältöjä – ei voi olla niin, että kaikki maailman kiinnostava tieto on vain sinun yrityksesi hallussa, joten ei kannata asettua muiden yläpuolelle ja olettaa itsekkäästi muiden kiinnostuvan sinun sisällöistäsi ilman minkäänlaista vuoropuhelua.

Terveisin,

Nora Tamminen,

Pilgrimin sisällöntuottaja

Toimitus