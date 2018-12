Miksi Yleisradio tukee Facebookia kaupallisesti?

Verovaroilla elävä Yleisradio tukee Facebookia taloudellisesti, koska FB välittää verkkosivuillaan Ylen tuottamaa sisältöä. Ylen FB-sivuilla on jo yli 200.000 seuraajaa. FB:n toiminta perustuu sivustolla tapahtuvaan mainosten välittämiseen, ja näin ollen Yleisradio rikkoo yleisradiolakia, joka kieltää mainonnan sisältöpalveluiden yhteydessä.

- Toimitus

Yleisradiolaki on selkeä. Yhtiö ei saa harjoittaa mainontaa. FB:ssä se tosiasiassa kuitenkin rikkoo tätä lakia, koska sivustolla on FB:n myymiä mainoksia. Vastavuoroisesti Yle on saanut Facebookiin oman sivustonsa, jossa on suomalaisten veronmaksajien kustantamaa sisältöä. Mediatalot arvostelevatkin Suomessa jyrkästi Yleisradiota, kun se osallistuu niiden kanssa kilpailevaan toimintaan ja tukee näin amerikkalaista pörssiyritystä.

Facebook on joutunut kovan julkisen arvostelun kohteeksi viime aikoina, kun sen tietoturvasta on noussut maailmaanlaajuinen kohu. Tänään Kauppalehden Arno Ahosniemi vaatii Yleisradiota lopettamaan aineiston julkaiseminen FB:ssä, koska FB ei noudata vastuullisuutta eikä eettisyyttä toiminnassaan.

Yleisradiolaki

12 § (14.6.2002/492)

Mainonnan kielto

Yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä.

