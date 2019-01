Koodiviidakko on nyt Liana Technologies

Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän SaaS-pilvipalveluja tarjoava Koodiviidakko Oy siirtyy käyttämään kansainvälistä Liana Technologies -brändinimeään myös kotimaassaan Suomessa.

- Toimitus

Syynä brändimuutokseen ovat käytännön haasteet, joita kahden eri yritysbrändin alla toimiminen on tuonut mukanaan yhtiön toiminnan laajentuessa.

”Koodiviidakko ja Liana Technologies ovat yksi ja sama yritys, mutta sidosryhmillämme on toisinaan vaikeuksia hahmottaa yhteyttä. Liana Technologies -brändiin siirtymisellä haluamme ennen kaikkea tukea yhtenäisen ja vahvan brändikuvan kehittymistä. Haluamme, että meillä on yksi brändi, josta kaikki asiakkaamme, työntekijämme ja sidosryhmämme ympäri maailman tunnistavat meidät ja jonka sisältämä arvolupaus on kaikille sama”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Samuli Tursas.

Ulkomailla Koodiviidakko on toiminut vuodesta 2012 lähtien Liana Technologies -brändinimellä. Erityisesti viimeisen parin vuoden aikana yhtiö on laajentanut toimintaansa voimakkaasti Pohjois- ja Keski-Eurooppaan, Aasiaan ja Lähi-Itään. Tällä hetkellä jopa puolet yhtiön kasvusta tulee Suomen ulkopuolelta.

Brändimuutos tulee näkymään vahvimmin yhtiön markkinoinnissa ja viestinnässä. Yrityksen nimi ja logo vaihtuvat verkkosivuilla, markkinointi- ja viestintäkanavissa sekä uutis- ja asiakaskirjeissä. Sen sijaan palveluihin tai niiden käyttöön uudistuksella ei ole mitään vaikutusta. Asiakkaita palvellaan jatkossakin suomen kielellä ja myös markkinointi- ja viestintämateriaalit tulevat olemaan pääosin suomeksi kuten tähänkin asti.

"Meidän missiomme on alusta asti ollut auttaa markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla -- ja toteutamme sitä teknologian avulla. Asiakkaan pitäminen toimintamme keskiössä on ollut kasvumme salaisuus”, kiteyttää Samuli Tursas.

Nimenmuutos on osa luonnollista jatkumoa yhtiön kehityskaarella. Kun Koodiviidakko perustettiin Oulussa vuonna 2005, oli toiminta paikallista ja työntekijöitä vain kourallinen. Nyt, vuonna 2019, yhtiö on Suomen lisäksi saavuttanut vahvan aseman Pohjois- ja Keski-Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä, työllistää lähes 220 työntekijää ja palvelee tuhansia asiakkaita eri puolilla maailmaa.

