Koodiviidakko muuttuu Liana-brändiksi

Koodiiviidakko muuttu Liana-brändin alle

Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän SaaS-ohjelmistopalveluita tuottavan Koodiviidakko Oy:n emoyhtiö Liana Holding Oy muuttaa nimensä Liana Technologies Oy:ksi. Yhtiö toimii jo Suomen ulkopuolella Liana-brändin alla.

- Toimitus

Koodiviidakko on oululaisten yrittäjien vuonna 2005 perustama ja edelleen omistama markkinointiteknologiaan erikoistunut ohjelmistoyhtiö. Yhtiön pääkonttori ja tuotekehitys ovat Oulussa. Liana on Suomessa kasvanut markkinajohtajan asemaan. Yhtiön tuottamat ohjelmistot tuovat kustannustehokkaita ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen mitattavissa olevaan viestintään ja markkinointiin. Yhtiön tuotteita ovat Liana® Marketing Cloud ja Liana® PR Cloud.

”Saas-mallilla toimiva markkinointiteknologiaan keskittynyt Liana kasvaa sekä laajenevan kysynnän seurauksena että kehittämiensä tuotteiden kustannustehokkaan käytettävyyden ansiosta, minkä vuoksi Liana on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu kehittyneissä maissa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja ja perustajajäsen Samuli Tursas.

Yhtiöllä on noin 3500 pitkäaikaista yritysasiakasta eri maissa. Työntekijöitä on 226. Suomi on tällä hetkellä vielä päämarkkina. Yhtiö kasvaa ja kansainvälistyy nopeasti myös valitsemillaan markkina-alueilla, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Hongkongissa ja Dubaissa.

