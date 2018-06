hasan & partners Helsinki AMECin kumppaniksi

hasan & partners Helsinki liittyy maailman suurimman viestinnän mittaus- ja arviointiliitto AMECin jäseneksi kesäkuun alusta lähtien.

- Toimitus

AMECilla (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) on tällä hetkellä yli 160 jäsentä 86 maassa. hasan & partners Helsinki liittyy joukkoon ensimmäisenä suomalaisena toimistona.

”Toivotamme ilolla hasan & partners Helsingin AMEC-jäseneksi. Vaikutuimme erityisesti niistä innovatiivisista ajattelutavoista, joilla he etsivät uusia ratkaisuja erilaisiin markkinointiviestinnän haasteisiin”, AMECin toimitusjohtaja Barry Leggetter kuvaa.

hasan & partners ottaa välittömästi AMECin standardien ja suositusten mukaiset mittaamiskeinot osaksi asiakasprojekteja.

”AMECin jäsenenä pääsemme eturintamassa kehittämään toimintamme tehokkuuden mittaamista yhdessä asiakkaidemme kanssa. AMEC Framework:iin pohjautuvan mittausmallin avulla päivittäinen asiakastyömme perustuu jatkossa ennen kaikkea läpinäkyvälle tehokkuuden mittaamiselle”, hasan & partnersin Senior Data Planner Pekka Haimi toteaa.

”Ansaittu ja jaettu media tulevat enemmässä määrin ostetun ja oman median rinnalle erottamattomaksi osaksi markkinointiviestintää. Siksi niiden luotettava mittaaminen on tulevaisuudessa olennaisin keino todentaa luovan ajattelun ja suunnittelun arvo”, luova johtaja Tobias Wacker jatkaa.

AMEC tekee kansainvälisesti tiivistä yhteistyötä tuoden jäseniään yhteen työskentelemään koko toimialan kehittämiseksi.

