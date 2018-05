Bloggaaja Sara Vanninen A-lehtien mainosmyyntiin

Sara Vannisen korkealaatuiset kuvat ja neljäkymmentätuhatta Instagram-seuraajaa toimivat yhteistyöyrityksille referenssinä vaikuttajan sisällöntuotanto-osaamisesta myös yrityksen kanavissa.

A-lehdet rakentaa mainosmyynnin yhteistyötä yhä syvemmälle ns. somevaikuttajien eli bloggaajien kanssa. A-lehdet edustaa lähes sataa viittäkymmentä vaikuttajaa tubettajista bloggaajiin ja sosiaalisen median vaikuttajiin. Uuden ajan somestrategia -yhteistyön alkuvaiheessa vahvan sosiaalisen median ymmärryksensä, laadukkaat kuvat ja luotetun henkilöbrändinsä yritysten käyttöön tarjoavat Sara Vannisen lisäksi lifestyle-vaikuttajina tunnetut Annika Ollila ja Elisa Lepistö sekä hyvinvointivaikuttajien kärkikastiin vauhdilla singahtanut Piia Pajunen.

Tickle Your Fancy -bloggaajana tunnetulla somevaikuttaja Sara Vannisella on tuore kokemus vaikuttajan hyödyntämisestä yrityksen brändin rakennuksesta Instagramissa. Vuodenvaihteessa julkaistu @segafredosuomi-Instagram-tili on kokonaan Vannisen suunnittelema ja tuottama.

Sara Vannisella on jo 40.000 Instagram-seuraajaa.

”Segafredon Instagram-sisältöjen suunnittelu on ollut kahvifiilistelijän unelmaprojekti, ja brändi sopii loistavasti oman henkilöbrändini kanssa yhteen. A-lehtien yhteistyömallissa pystyn lisäksi hyödyntämään ison talon kehittämiä strategiatyökaluja ja kohderyhmäymmärrystä somestrategian luomisen tukena. Eli win-win-tilanne kaikille osapuolille”, Sara Vanninen kertoo.

Sosiaalisen median vaikuttajien luomat brändien somestrategiat yleistyvät. Digiajan vaikuttajien hyödyntäminen yritysten sosiaalisen median kanavissa ei ole uutta. Harvinaisempaa on kuitenkin koko yritystilin ilmeen ja sisältöstrategian antaminen vaikuttajan käsiin.

”A-lehtien Sisältöstudio tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun kumppanuuden omien medioiden rakentamiseen. Tähän kokonaisuuteen istuu saumattomasti myös vaikuttajien osaamisen monipuolinen hyödyntäminen asiakkaidemme tarpeisiin”, A-lehtien sisältöstudion johtaja Sari Mikkonen-Mannila toteaa.

”Kuvapankkikuvien aika on ohi, sanoo A-lehtien vaikuttajamarkkinoinnin Business Manager Anna Kurkela-Vilén. ”Vaikuttajasisältöjen vahvuus on niiden aitoudessa. Mitä nuorempi kohderyhmä, sitä enemmän täydellisen maailman sijaan halutaan nähdä tavallisia ihmisiä. Sisällöntuottajan on silti oltava ammattilainen, jotta sisällöillä pystytään luomaan haluttuja mielikuvia ja mielihaluja.”

Aitouden vaatimus on markkinointiviestinnän megatrendi, johon pelkkä rosoisuus ei vastaa. Korkealaatuisia sisältöjä ja kuvien ja videoiden avulla mielikuvia rakentavat somevaikuttajat vastaavat aitouden vaatimukseen tuomalla brändisisältöihin mukaan oman autenttisen henkilöbrändinsä ja signature-tyylinsä.

